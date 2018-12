Governo Governo do Estado garante R$ 4,5 mi para construção de moradias no interior

Novas unidades habitacionais serão construídas em Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado já garantiu o valor do empenho para atender o aporte de contrapartida financeira para complementação na construção das unidades. Os empreendimentos fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A publicação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (12).

Ao todo serão construídas 324 unidades, sendo 128 em Nova Andradina, 100 em Paranaíba e 96 em Chapadão do Sul. Os contratos com os municípios já foram assinados este ano.

Além do empenho para as obras do Governo Federal, o Estado também já garantiu o aporte na construção de 58 casas em São Gabriel do Oeste pelo programa FGTS Associativo. O valor é de R$ 182.754,21 e as unidades já estão em construção no loteamento Fênix – Etapa II.