Governo do Estado lança aplicativo que colocará dados dos equídeos na palma da mão do criador Resenha Virtual de equídeos possibilitará requisição de exames (via eletrônica), emissão de e-GTA e integração com laboratórios

Foto: Kelly Ventorim

Campo Grande (MS) – Uma iniciativa inédita deve tornar Mato Grosso do Sul referência em mais uma atividade do setor de sanidade animal. No próximo dia 28 de novembro o Governo do Estado lança através da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) a Resenha Virtual dos Equídeos, um programa de identificação individual que coloca na rede as informações dos animais criando uma espécie de identidade para cada um deles, controlando o trânsito e os exames realizados, praticamente em tempo real.

O programa faz parte das ações do planejamento estratégico da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) que busca tornar mais ágil e seguro o transporte de animais dentro do Estado. Através da Resenha Virtual, os exames para anemia infecciosa equina (AIE) e mormo poderão ser requisitados via web aos laboratórios e a emissão das Guias de trânsito de animais (GTA) também poderá ser realizada via internet para equídeos já cadastrados no sistema e com exames negativados, assim como já acontece no caso do transporte de bovinos no Estado, de forma padronizada e informatizada.

Segundo o Presidente da Agência, Luciano Chiochetta, com a ‘Resenha Virtual’ será possível realizar a notificação imediata de doenças, a interdição automática do trânsito de animais doentes, a obtenção de dados corretos de suspeitas de focos e manter atualizado o histórico de trânsito e do vínculo epidemiológico de cada animal. “A resenha vem para aumentar a segurança sanitária do plantel do estado, além de viabilizar dados sobre trânsito e aglomerações, evitando fraudes e falsificações criando um banco de dados com histórico dos animais do Estado” completou.

Segundo Luciano com o programa instalado no dispositivo móvel que só pode ser acessado com uma senha individual, o proprietário e ou veterinário responsável terá acesso a todo o histórico de exames e do trânsito de cada animal, além de dados como registro de raça, número de chip, imagens o que o torna um excelente sistema de gestão animal também.

Para identificar os equídeos no sistema os médicos veterinários responsáveis terão que passar por um curso na agência, habilitando-os para o procedimento e os laboratórios deverão ser cadastrados no sistema, através de um processo que será explicado a partir do lançamento do programa, que será disponibilizado através de um aplicativo simples, moderno e forma gratuita para celulares com sistemas Android e em breve IOS.

A apresentação da ‘Resenha Virtual será realizada em um evento dia 28 de novembro no tatersal “Fabio Zahran” na Acrissul (Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande, a partir das 19h, onde são esperados criadores, entidades representativas de todas as modalidades dos esportes equestres, organizadores de eventos e a presença do Governador Reinaldo Azambuja, Secretário Jaime Verruck (Semagro) entre outras autoridades.

Equídeos em Mato Grosso do Sul

Segundo dados da Agência, em Mato Grosso do Sul a população de equinos cadastrada em sistema é de aproximadamente 431 mil animais, sendo que 82% destes encontram-se na região do planalto.

Equídeos

Equídeos são todos os solípedes domésticos e silvestres legal da família Equidae, abrangendo equinos (cavalos e pôneis), asininos (jumentos), muares (burros e mulas), equídeos silvestres como Cavalo-de-przewalskii (Equus przewalskii), Zebra das-montanhas (Equus zebra), Zebra das-planícies (Equus quagga burchelli), Zebra-de grevyi (Equus grevyi) e todos os seus cruzamentos.

SERVIÇO

Evento: Apresentação da Resenha Virtual de Equídeos

Data: 28 de novembro de 2017 Horário: 19h

Local: Tatersal “Fabio Zahran” na Acrissul (Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul), Campo Grande/MS.