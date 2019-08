Maracaju Governo do Estado libera mais de R$ 120 mil em recursos para reforma de quadra esportiva, em Maracaj Obra será realizada no Centro Poliesportivo Cambaraí, localizado no bairro de mesmo nome, um dos mais populosos e tradicionais do município.

Foi publicada nesta segunda-feira (05.08), a liberação de mais de R$ 120 mil em recursos para a reforma do Centro Poliesportivo localizado no bairro Cambaraí, em Maracaju. A verba será utilizada para a instalação de alambrado e recuperação do piso e estrutura geral do espaço, que fica em uma das regiões mais tradicionais da cidade e que concentra parte significativa da população.

Além do Centro Poliesportivo, o bairro também abriga uma das unidades da Rede Estadual de Ensino (REE) presentes no município: a Escola Estadual Cambaraí. Hoje, a EE é responsável pelo atendimento de 1.020 estudantes, matriculados no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio, cursos técnicos e programas da Secretaria de Estado de Educação (SED), como o Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com a publicação presente na edição n. 9.957 do Diário Oficial do Estado (DOE), o investimento faz parte do Programa de Trabalho do Governo do Estado que prevê o direcionamento de recursos para construção, reforma, ampliação e adaptação da Rede Estadual de Ensino, e que também atende os espaços de responsabilidade da SED, como o CEPE Cambaraí.

Hoje, com a gestão de responsabilidade do Município, o Centro recebe projetos de Basquetebol, Handebol, Futsal, Voleibol, Voleibol voltado para a terceira idade e também de bocha paraolímpica.