19ª edição Governo do MS abre seleção de artesãos e galerias para Fenearte 2018 'O edital disponibiliza oito vagas, sendo três para artesãos individuais ou MEI e cinco para entidades representativas do artesanato'

Foto: Reprodução

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou, hoje, terça-feira (6), edital para seleção de artesãos e entidades de artesanato que têm interesse em participar da 19ª Fenearte (Feira Nacional de Negócios do Artesanato). O evento ocorre no período de 04 a 15 de julho de 2018.

Os selecionados terão um espaço coletivo de 35m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais e deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento. A FCMS só terá responsabilidade em transportar as peças de artesanato de Campo Grande/MS à Olinda/PE e de Olinda/PE à Campo Grande/MS.

Poderão participar da seleção artesãos que sejam maiores de 16 anos, que estejam cadastrados no Sicab (Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro), com Carteira Nacional dentro do prazo de validade e com disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento. As entidades que sejam legalmente constituídas e que estejam cadastradas no Sicab.

Para participar da seleção, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição

e encaminhar junto a documentos pessoais ou da entidade, além de fotos das peças de diferentes ângulos. As inscrições serão realizadas no período de 45 dias, presencialmente, na Fundação, de segunda a sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 ou pelos Correios, via SEDEX, com aviso de recebimento.

O edital disponibiliza oito vagas, sendo três para artesãos individuais ou MEI e cinco para entidades representativas do artesanato. Outras informações podem ser encontradas no edital publicado no DOE, a partir da página 47.