Leilão Governo do MS leiloa automóveis, caminhões e motos Pregão presencial será dia 25 de setembro no auditório da ABO/MS

Quem estava aguardando, pode reservar a data. No próximo dia 25 de setembro (terça-feira) acontece o leilão presencial da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização do Governo do MS (SAD/MS). Ao todo são 130 lotes entre automóveis de passeio, utilitários, caminhonetes, motocicletas, suv´s e caminhões. O pregão, entretanto, já está aberto para lances via Internet com finalização também no dia 25. Os interessados podem se cadastrar e participar através do portal da Casa de Leilões (www.casadeleiloes.net.br).

A etapa presencial ocorre a partir das 8h30min no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul (ABO/MS), que fica na Rua da Liberdade, número 836, Bairro Monte Líbano, em Campo Grande. Todos os bens que estão em leilão estão abertos a vistoria pelos interessados ao longo dos dias úteis, até o dia 24 de setembro. Os lotes de 01 a 107 devem ser checados no pátio da Casa de Leilões (Rua Jaboatão, 271, Bairro Silvia Regina – 800 metros do Aeroporto Internacional de Campo Grande) das 8 às 11 horas e das 13h30min às 16 horas.

O lote 108, por sua vez, se encontra no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros (Rua Fernando Augusto da Costa, 376, Jardim América, Campo Grande). A visitação é permitida das 8 às 13 horas. Já os lotes de número 109 a 130 estão à disposição dos visitantes no Depósito Administrativo Alexandre Fleming (Rua Alexandre Fleming, 1671, Vila Bandeirantes, Campo Grande) das 8 às 11 horas e das 13h30min às 16 horas.

A variedade de veículos é significativa. O primeiro lote, por exemplo, é uma caminhonete Nissan/Frontier ano 2014/2015 4 x 4 com lance inicial a partir de R$ 9 mil. O último (de número 130) já envolve um caminhão Mercedes Bens L1113 1981/1982 com valor inicial em R$ 5 mil. Para quem está de olho em uma moto, é bom conferir os lotes de 46 à 76, todos formados por motocicletas Honda ou Yamaha com lances a partir de R$ 700.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza desde que estabelecidas em qualquer parte do território nacional. Os impedimentos podem ser conferidos no edital pelo link https://www.casadeleiloes.net.br/envios/leiloes_edital3064.pdf. Apenas os lotes de número 108 e 109 estão resguardados para arremate exclusivo por pessoa jurídica cadastrada junto ao Detran, por se tratarem de sucatas.