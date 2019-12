Brasília Governo entrega 528 unidades habitacionais em Brasília Imóveis beneficiarão mais de 2.100 pessoas

O governo federal entregou hoje (18) 528 novas moradias do programa de habitação, nas unidades residenciais Crixá Empresas I e II em São Sebastião, bairro localizado em Brasília.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os imóveis beneficiarão 2.112 pessoas de famílias com renda de até R$1,8 mil mensais. Foram investidos R$ 50,6 milhões nessas unidades, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Cada unidade está avaliada em R$96 mil.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, foram entregues 256 habitações no Residencial Crixá I e 272 unidades no Crixá II – todas com área de 47,65 m², divididas em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Compostos por 33 blocos, os condomínios têm rede de água e coleta de esgoto, drenagem de águas pluviais, rede de energia elétrica, iluminação pública, centro comunitário, playground, jardins e bicicletário. Uma escola de ensino básico está sendo construída no local.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participaram da entrega das moradias.