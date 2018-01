Saúde Governo entrega R$ 220 mil em veículos para combater dengue em MS “Mato Grosso do Sul hoje, talvez, seja o Estado com menor índice de dengue em relação aos outros municípios brasileiros”, diz Secretário.

Foto: Reprodução/Ricardo Campos Jr

A governadora de Mato Groso Sul, em exercício, Rose Modesto (PSDB), entregou na manhã desta quinta-feira (11), cinco veículos para a Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária. O evento aconteceu no pátio da Secretaria de Saúde, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Os carros, que custaram R$ 220 mil, vão auxiliar o trabalho da Coordenadoria em Campo Grande Grande e também nos núcleos regionais de Naviraí, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas. Segundo o titular da pasta, Carlos Coimbra, os veículos vão ajudar a fortalecer as ações de combate à dengue. “Mato Grosso do Sul hoje, talvez, seja o Estado com menor índice de dengue em relação aos outros municípios brasileiros”, diz.

Para Rose Modesto, a entrega desses veículos vão fortalecer o combate, prevenção e garantir à população desses municípios um pouco mais de qualidade. “Estou muito feliz em avançar um pouco mais”, afirma.

O ano de 2017 terminou com queda de 89% nas notificações de casos de dengue em Mato Grosso do Sul. Em 2016, foram 59.874, enquanto que no ano passado, de janeiro a 30 de dezembro, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) registrou 6.319 notificações. A estatística é a menor dos últimos oito anos.