Revalida Governo estuda mais aplicações do Revalida

O governo quer mais aplicações do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida), informou no dia (20) o ministro da Educação, Rossieli Soares.

Segundo o ministro, objetivo é que outras instituições, além do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), possam aplicar o exame.

"Tivemos agora a etapa final do Revalida de fevereiro de 2017. O resultado sai em fevereiro de 2019. É um processo que está demorando.

Temos milhares de pessoas que estão aguardando", disse Rossieli Soares. Ele inforou que a questão foi tratada , em reunião com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, e que ainda não há definição sobre o assunto.

De acordo com o ministro da Educação, a qualidade deverá ser mantida. "Não dá para diminuir a qualidade. A qualidade tem que ser sempre prioridade, mas estamos falando da vida das pessoas que querem ter direito de tentar. Estamos buscando condições para ofertar [o Revalida] com maior frequência."

Exame

Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem trabalhar no Brasil. O exame é feito tanto por estrangeiros formados em medicina fora do Brasil, quanto por brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.

Antes deste exame, a revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior era feita por instituições de ensino superior.

A unificação, de acordo com descrição na página do exame na internet, tornou a revalidação mais acessível e permitiu atender ao grande fluxo de graduados em escolas médicas no exterior.

A exigência do Revalida foi um dos pontos anunciados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como requisito para a participação de profissionais cubanos no programa Mais Médicos.

Alegando que o governo eleito questiona a preparação de seus profissionais, ao exigir que eles se submetam à revalidação do diploma para serem contratados, o governo de Cuba decidiu deixar o programa.