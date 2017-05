Segurança Governo forma 171 novos policiais militares nesta terça-feira

O Governo do Estado forma 171 novos 3º sargentos da Polícia Militar nesta terça-feira (23), durante a solenidade oficial que acontece a partir das 9h, no Centro de Ensino e Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). São policiais que exerciam função de cabo e foram promovidos a 3º sargento.

Além de serem selecionados em concurso interno, os novos sargentos passaram por curso de formação com aulas teóricas e práticas, disciplinas como violência, criminalidade e prevenção, direito penal e penal militar, direitos humanos aplicados à atividade policial, direito constitucional e administrativo, leis penais extravagantes e segurança pública e gestão de conflitos e eventos críticos, entre outras.

A formatura dos novos sargentos integra as ações do Governo do Estado de valorizar os servidores e priorizar a segurança pública do Estado e contará com as presenças do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa; do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, entre outras autoridades civis e militares. (Com assessoria).