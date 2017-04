Mérito Governo homenageia nesta semana 651 servidores aposentados com entrega de diplomas

O Governo do Estado, realiza nesta terça-feira (11), a solenidade de entrega do Diploma de Mérito Funcional para 651 servidores que se aposentaram no período de dezembro a março de 2017.

Instituído por meio do decreto nº 14.182/2015, o Diploma de Mérito Funcional foi criado com objetivo de reconhecer o trabalho de servidores públicos que dedicaram toda trajetória profissional a serviços prestados a sociedade. Desde sua criação já foram realizadas seis edições que homenagearam 2.835 servidores aposentados da Capital e do interior do Estado.

Para o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, essa é uma forma simbólica de agradecer por tantos anos de dedicação e prestação de serviços à população do Estado. “O diploma é o reconhecimento e agradecimento do Governo do Mato Grosso do Sul a cada uma dessas pessoas que dedicou tantos anos da vida profissional em prol do serviço público” pontua.

A solenidade de reconhecimento do Mérito Funcional será no salão de exposições Loyde Bonfim de Andrade, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, a partir das 14h. (Com assessoria).