Saúde Governo intensifica ações de combate a dengue em Mato Grosso do Sul

A Secretaria Estadual de Saúde, através da Superintendência Geral de Vigilância em Saúde, intensificou as ações voltadas ao combate a Dengue, Zika e Chikungunya, aumentando o número de capacitações em todos os municípios e realizando ações de combate ao foco do mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças. Entre as principais ações está a implantação da Sala Estadual de Situação, criada para registrar os dados levantados a cada visita realizada pelo agente de endemias, direcionando assim as ações de redução dos criadouros do mosquito.

Em conjunto com o trabalho da Sala de Situação, os cursos de capacitação para os profissionais que atuam no enfrentamento ao mosquito foram intensificados em todos os 79 municípios, proporcionando a atualização da estrutura e operação em campo dos agentes.

A Secretaria lançou a Mobilização Estadual de Enfrentamento ao Aedes aegypti, onde foi lançado o Plano de Contingência de Enfrentamento ao Mosquito, que designa as ações durante o ano com a parceria de várias secretarias e instituições parceiras.

A Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores dá suporte técnico e logístico para que todos os municípios de Mato Grosso do Sul possam elaborar estratégias de ações de combate.

O Governo do Estado também investiu em estrutura, distribuindo equipamentos e materiais aos municípios para que tivessem condições de realizar as ações necessárias de combate à dengue. Foram distribuídos 5,4 mil uniformes para os agentes de endemias dos 79 municípios, assim como 2 mil bolsas de lona com todo equipamento necessário. Também foi renovado o estoque de bombas motorizadas.

A Secretaria Estadual de Saúde também comprou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e distribuiu aos municípios. Também foram adquiridas bombas de Ultra Baixo Volume. A Controladoria Estadual de Vetores tem disponível 17 mil litros de inseticida para bloqueio químico de casos para uso pelos municípios.

A SES também entregou 2 mil smartphones que são usados pelos agentes de endemias dos 79 municípios. Cada aparelho possui o sistema e-Visita instalado, que é um aplicativo desenvolvido exclusivamente para o registro de informações de endemias, incluindo a situação dos imóveis visitados e se há focos do mosquito.

Com o aplicativo, o registro de informações das visitas aos imóveis fica mais dinâmico, sendo enviado online para a Sala Estadual de Situação, onde são desenvolvidas as estratégias de combate ao Aedes.