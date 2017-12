Saúde Governo investe R$ 1,4 milhões em multirão para cirurgias de catarata "Serão atendidos pacientes da microrregião de Campo Grande e Ponta Porã"

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) deu início, nessa segunda-feira (18.12), a 1,2 mil cirurgias eletivas de catarata que serão realizadas em parceria com o Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Serão atendidas 400 pessoas por dia que aguardam na fila do Sistema de Central de Regulação (Sisreg) e são da microrregião de Campo Grande e Ponta Porã.

Com investimento de R$ 1,4 milhão do Governo do Estado, os procedimentos (cirurgias e consultas) serão realizados no centros cirúrgicos e consultórios do Hospital de Câncer Alfredo Abrão.

Serão atendidos pacientes da microrregião de Campo Grande e Ponta Porã, que incluem as cidades de Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Terenos, Bonito, Porto Murtinho, Amambai, Antonio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

Os pacientes operados terão três retornos: o primeiro, realizado dois dias após a cirurgia; o segundo sete dias depois; e o último retorno 30 dias após o procedimento. Todas as intervenções cirúrgicas devem ser feitas no prazo de uma semana.

O governador Reinaldo Azambuja fará uma visita ao hospital nesta terça-feira (19.12), às 7h.