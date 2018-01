Infraestrutura Governo investe R$ 5 milhões em obras em três municípios do MS Restauração das vias urbanas de Jateí e o serviço de tapa buraco no Distrito de Nova Esperança e a pavimentação asfáltica da MS-472 em Bela Vista

O Governo do Estado lançou hoje, segunda-feira (22.1) no Diário Oficial do Estado duas licitações para investir nas vias urbanas de Jateí, no Distrito de Nova Esperança, e na pavimentação asfáltica de uma estrada no município de Bela Vista. Juntos, os investimentos podem chegar a mais de R$ 5 milhões de reais.

Segundo a Coordenadoria de Licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a restauração das vias urbanas de Jateí e o serviço de tapa buraco no Distrito de Nova Esperança estão orçados em R$ 780.421,26 mil. Já a pavimentação asfáltica da MS-472 em Bela Vista, no trecho Estrada das Caieiras, entre as Ruas Fernando Rodrigues de Miranda e Senhorinha Lopes, tem investimentos orçados em R$ 4.860.516,53 milhões, para pavimentar 2 quilômetros de extensão.

A tomadas de preços das licitações acontece às 9 horas, nos dias 7 de fevereiro e 22 de janeiro respectivamente, na seda da Agesul, na Capital.

Investimentos garantidos

Também foi divulgado no Diário de hoje o resultado de duas licitações que representam mais investimentos em vias urbanas do Estado. No município de Bandeirantes, a pavimentação asfáltica das Ruas Luiz Flores Soares Pinheiro e da Rua João Pessoa receberá recursos da ordem de R$ 540.257,49 mil. A obra será executada pelo Governo em parceria com as emendas federais de 2016, da deputada federal Tereza Cristina Correa da Costa.

Outro município que também já tem garantidos R$ 661.389,96 mil em investimentos é Caracol. Na cidade será pavimentada as Ruas Cuiabá e João Loureiro.