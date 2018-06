Obras Governo já lançou mais de 600 licitações e investe forte em pavimentação de vias urbanas

Foto: Edemir Rodrigues

Com uma gestão municipalista, o Governo do Estado vem mantendo um forte ritmo de investimentos para melhorar a qualidade de vida da população nos 79 municípios sul-mato-grossenses. São mais de 600 obras como pontes de concreto, pavimentação e restauração de rodovias, reformas prediais, construção de hospitais e pavimentação, drenagem e restauração de ruas e avenidas, executadas sob a coordenação da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Em apenas cinco meses de 2018 já foram lançadas 158 licitações, o que significa 158 novas obras para MS, fato que confirma o compromisso do Governo do Estado com a população. “Realizar obras de infraestrutura urbana como asfalto proporciona qualidade de vida para as pessoas, mas somado a isso, fazer obras também significa gerar empregos e movimentar a economia do estado”, afirma o diretor-presidente da Agesul, Emerson Pereira.

Um balanço apresentado pela Coordenadoria de Licitações da Agesul apontou em 2017, 190 novas licitações que incluem obras para vias urbanas, pontes, elaboração de projetos e rodovias. Em 2016, foram 195 licitações e a projeção para 2018 é que chegue a 220 licitações lançadas. Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey da Silva, cerca de 50% das licitações lançadas destinam-se a asfalto novo. “É nossa meta estruturar os municípios, recapear, pavimentar e assim como estamos realizando grandes investimentos em saneamento básico, também estamos investindo forte em vias urbanas”, declara.

Para o governador Reinaldo Azambuja a gestão municipalista é possível graças a parceria entre Governo e municípios. “Esses investimentos ocorrem em permanente interlocução com as prefeituras e câmaras municipais de forma a atendermos as reais necessidades da população de cada município, aplicando melhor o dinheiro disponível naquilo que realmente é prioridade para as pessoas”, finalizou.