Governo lança editais para obras na Capital e mais 11 cidades

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul,) lançou nesta quarta-feira (19), 14 editais de licitação para obras de infraestrutura urbana (pavimentação e drenagem de águas pluviais), que contemplarão Campo Grande e outros 11 municípios. A política de regionalização da atual gestão atende os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com importantes obras estruturantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Segundo o diretor-presidente da Agesul, Emerson Pereira, as obras previstas para os 12 municípios serão realizadas através de emendas parlamentares, Via Ministério das Cidades, e com recursos do Governo do Estado. “Estamos lançando esses editais, que totalizam 31, e são resultado de emendas parlamentares. Estamos fazendo com a maior rapidez possível para não perdermos o prazo”, explicou.

Os municípios

De acordo com os editais serão contemplados o Bairro Aero Rancho (etapa “G”), em Campo Grande; a Vila Beatriz, em Nova Andradina; Rua Machado de Assis e adjacências, além da Rua Barão do Rio Branco em, Sete Quedas, Rua Maria Augusta de Carvalho e adjacências, em Água Clara; Avenida do Porto, em Aparecida do Taboado; Bairro Morada da Serra, em Sidrolândia; Bairro São Sebastião, em Ribas do Rio Pardo; Rua Largo da Saudade e distrito de Piraporã, em Itaporã; Rua Coronel Alfredo Alfredo Pinto e Camalotes, em Porto Murtinho; Vila Pequim, em Coxim; Rua Santos Dumont, em Caarapó; e Rua Minas Gerais, em Jardim.

A tomada de preços acontece nos próximos dias 5, 8, 9 e 19 de maio, na sede da Agesul, na Capital, conforme avisos de lançamentos de licitação publicados nas páginas 20 e 21 do Diário Oficial do Estado.