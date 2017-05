Cidade Governo lança licitação de R$ 1,9 milhão para construção de rotatória em Anaurilândia

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lançou nesta terça-feira (2.5), uma licitação para construção de uma rotatória na MS-395, no trecho de acesso à Vila Quebracho, em Anaurilândia.

A rotatória que será construída está situada a 29 km do município e terá como objetivo dar segurança para os moradores do Quebracho. O valor estimado do investimento é de R$ 1,9 milhão e será realizado com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

A tomada de preços acontece no próximo dia 2 de junho, às 9 h, na sede da Agesul, na Capital. Confira o edital na íntegra na página 19 do Diário Oficial do Estado.