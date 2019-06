Interior Governo levará asfalto para municípios do interior Convênio prevê repasse de recursos federais com contrapartida estadual para viabilização das obras

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (26/6), avisos de lançamento de licitações de obras de infraestrutura urbana em 13 municípios do Estado, a partir no próximo mês.

As obras contam com contrapartida estadual do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado (Fundersul) e do governo federal, por meio do “Programa de Planejamento Urbano” firmado em 2017 com o Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), representado pela Caixa Econômica Federal.

As seguintes localidades serão contempladas com obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais:

Anastácio – Rua Benício Pereira Mendes;

Camapuã – Vila Jardim São Bento;

Corguinho – ruas Floriano Peixoto e Aeroporto;

Coxim – Vila Santa Maria;

Eldorado – Jardim Eldorado;

Iguatemi – Rua Silvino Fernandes (entre Rua Ernesto V. da Rocha e Rua Jose Alves) – Vila Operária (Etapa II);

Itaporã – Parte da Rua Antônio Vicente de Almeida;

Mundo Novo – Bairro Universitário;

Naviraí – Jardim Tarumã;

Nova Andradina – Estrada Municipal Gracindo Abílio Lourenço;

Novo Horizonte do Sul – Residencial Vila Nova;

Ponta Porã – Vila Aroeira (Lotes 2 e 3);

São Gabriel do Oeste -bairro Primo Maffisoni.

Os avisos estão publicados a partir da página 120 do Diário Oficial do Estado de MS.