'Calamidade' Governo libera R$ 300 mil para ajudar Porto Mortinho e avalia como escoar chuva "A ação conjunta entre prefeitura, governo e deputados federais é parte da esperança do povo do município"

Foto: Reprodução/Toninho Raiz

O governo estadual liberou R$ 300 mil para Prefeitura de Porto Murtinho para ajudar no setor de saúde da cidade, em função da situação de calamidade, devido os estragos provocados pela chuva. Outra preocupação é do escoamento das águas e liberação dos canais que estão entupidos, provocando os alagamentos.

Carlos Alberto Assis, atual secretário estadual de Administração, esteve no município, representando o governo estadual. Assis disse que iria chegar viaturas do executivo levando alimentação, cestas básicas, cobertores, colchões e lonas de plástico para ajudar os moradores que tiveram que deixar suas residências, na manhã desta sexta-feira (29).

A Força Tarefa também contou com a participação das equipes da Defesa Civil, técnicos da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), representantes da prefeitura e dos deputados federais, Zeca do PT e Vander Loubet (PT).

O secretário Carlos Alberto, ainda explicou que os R$ 300 mil liberados vão para o setor da saúde do município, para tratamento de eventuais endemias devido as chuvas. "Este recurso vem de emendas dos deputados federais, assim como contrapartida do governo".

Problema

Assis contou que técnicos da Agesul avaliaram que os locais mais afetados foram aqueles que estão perto dos canais de contenção de água, que estão comprometidos, entupidos e não dando o devido curso para a água. "Vamos providenciar a limpeza destes canais, que estão tornando este escoamento mais devagar".

Moradores e autoridades da pediram para equipe da Agesul, que tragam equipamentos para fazer a limpeza e desobstruir os canais, já que temem que devido ao período da chuva, a situação fique pior nas próximas semanas e meses.

Ação conjunta

O deputado federal, Zeca do PT, disse que a situação é de calamidade no município e que tanto a prefeitura, como o Exército, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão atuando para diminuir os danos. "Muitas pessoas ficaram sem casa, abrigadas no Centro de Múltiplo Uso, esperando ajuda e uma solução".

O parlamentar ainda citou o apoio que está sendo dado por empresários da cidade, que estão doando roupas, alimentos e produtos de higiene. "Também devemos elogiar a sensibilidade do governo que já está no local apoiando os moradores e vai mandar alimentação e cesta básica amanhã".

De acordo com o prefeito da cidade, de quinta a segunda-feira choveu 340 milímetros, o que deixou 63 pessoas desabrigadas e cerca de 300 moradores desalojados. A água tomou conta completamente de 76 casas. Foi decretado situação de emergência por causa dos alagamentos.