Eldorado Governo Presente: Eldorado quer recursos para recapear principal avenida

Com população de 12,3 mil habitantes (IBGE 2019), Eldorado quer mais parcerias do Governo do Estado na área da infraestrutura. A intenção é levantar recursos para recapear a principal avenida da cidade, contou o prefeito Aguinaldo dos Santos, o Léo, depois de se reunir com o governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (24).

“Pontuamos alguns locais para recapeamento, como o bairro Cerâmica e Avenida Santa Terezinha, que é a principal do município”, afirmou. “O governador já nos atende em outras demandas, temos que agradecer por isso, e ele garantiu que vai nos atender mais a partir dessa conversa”, emendou.

Os dois gestores se reuniram em Naviraí durante os encontros técnicos do programa Governo Presente, que leva a estrutura administrativa do Estado para atendimento no interior. Nesta etapa, 17 municípios serão atendidos até amanhã (25) no prédio da Coordenadoria Estadual de Educação.

Segundo o governador, o objetivo é “fazer um raio-x das demandas municipais e criar um planejamento de investimentos para os próximos três anos”. Ele afirmou que “é possível sim tornar muito dos pedidos em realidade nos 79 municípios” depois de levantadas as necessidades locais.

Na reunião técnica com a equipe de Eldorado também participaram a vice-prefeita Fabiana Lorenci e o presidente da Câmara Municipal, vereador Anderson da Silva, acompanhado dos demais parlamentares. Além deles, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Aureo Afonso Trento.

Pelo Estado estiveram presentes os secretários Sérgio de Paula (Articulação), Eduardo Riedel (Governo), Maria Cecilia (Educação), Geraldo Resende (Saúde), Pedro Chaves (Estratégia); e os adjuntos C. Barbosa (Segurança) e Luis Roberto (Infraestrutura).

Além deles, os deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia), Onevan de Matos e Lídio Lopes; o deputado federal Beto Pereira; e os presidentes da Sanesul, Walter Carneiro Júnior; da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez; e da MSGás, Rudel Trindade.

Investimentos

Em Eldorado várias vias urbanas receberam obras de melhoria como restauração da pavimentação asfáltica e implantação de sistema de drenagem de águas pluviais no primeiro mandato do governador Reinaldo Azambuja. Obras que prosseguem nesta gestão. Só na área de infraestrutura são R$ 7,051 milhões sendo investidos desde 2015.

No total, o município recebe R$ 15,653 milhões em obras como reforma de escolas, repasses para a melhoria do serviço público de saúde e construção de casas populares. E para movimentar a economia de Eldorado a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) trabalha na viabilização de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO) e via Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe) viabilizou a instalação.