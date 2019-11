Infraestrutura Governo Presente: Fátima do Sul quer melhorar infraestrutura urbana e rural

Projetos de infraestrutura pautaram o encontro do governador Reinaldo Azambuja com a prefeita de Fátima do Sul, Ilda Machado, durante a 6ª etapa do programa Governo Presente. Os dois se reuniram nesta quinta-feira (21) em Dourados.

“Foram feitas diversas reivindicações pela nossa equipe. Asfalto e pontes. Também, drenagem e reformas. Acredito piamente no nosso governador, que sempre foi companheiro e sempre cumpriu promessas”, afirmou a prefeita após as tratativas.

O governador Reinaldo Azambuja percorre as regiões do Estado desde setembro com o Governo Presente – programa que mapeia as necessidades de cada município para aplicar novos investimentos. Segundo ele, a intenção é investir até R$ 2 bilhões nos próximos três anos.

“Nosso objetivo é identificar prioridades e fazer entregas para avançarmos nas áreas prioritárias como infraestrutura, saúde, segurança e educação”, afirmou o governador.

Investimentos

Fátima do Sul recebe R$ 81,3 milhões de investimentos do Governo do Estado. O montante considera recursos aplicados entre 2015 e 2019. Na saúde, os repasses atingem R$ 27 milhões – (convênios para custeio de serviços em diversas áreas, como Farmácia Básica, Saúde da Família, Rede de Atenção Psicossocial, Vigilância Sanitária.

Na área de saneamento básico o recurso aplicado pela Sanesul soma R$ 4,3 milhões (sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário). Já na área de infraestrutura são R$ 26 milhões em investimentos. Entre as principais obras estão a revitalização de diversas ruas dos bairros Copafatima, Katira, Tatiana, Cohab e Jardim Pioneiro.

Presenças

Participaram da agenda o vice-governador Murilo Zauith, que também é secretário estadual de Infraestrutura; os deputados estaduais Barbosinha e Londres Machado; os secretários de Estado Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Semagro), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), Geraldo Resende (Saúde) e Pedro Chaves (Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos de Mato Grosso do Sul no Distrito Federal); e os adjuntos Flávio Cesar (Segov), C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra).

A reunião contou também com os diretores-presidentes da Sanesul, Walter Carneiro Junior; da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopes; e do Detran, Luis Rocha. O rol de autoridades municipais teve ainda o vice-prefeito Altair Albuquerque; o presidente da Câmara Municipal, Emerson Cléber Mendes, representando os demais parlamentares; e os secretários Rodrigo Garib (Finanças) e Wagner Roberto Ponciano (Obras)