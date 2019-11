Governo Presente: geraÃ§Ã£o de empregos, asfalto, drenagem e habitaÃ§Ã£o sÃ£o os pedidos de Vicentina

Vicentina Governo Presente: geração de empregos, asfalto, drenagem e habitação são os pedidos de Vicentina

Encerrando a última etapa do Governo Presente, em Dourados, o governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta sexta-feira (22) o prefeito de Vicentina, Marquinhos do Dedé, além de secretários e vereadores. As reivindicações da comitiva foram geração de emprego, infraestrutura, asfalto, drenagem e habitação.

Marquinhos do Dedé afirmou que o Governo do Estado tem aberto as portas até para os menores municípios e elogiou o programa. “É único isso. Nunca aconteceu isso na história. Não sei se tem algo parecido no Brasil, mas em Mato Grosso do Sul é a primeira vez”, disse.

O Governo de Mato Grosso do Sul leva toda a estrutura do gabinete e os secretários para o interior e Reinaldo Azambuja recebe pedidos das lideranças dos municípios. A partir das demandas, o Estado faz um raio-x das necessidades da população de Mato Grosso do Sul e desenha um planejamento de obras e ações para os próximos três anos.

Localizado a 251 quilômetros de Campo Grande e com 6 mil habitantes, Vicentina recebeu, desde 2015, mais de R$ 21 milhões de investimentos e repasses do Governo do Estado. Entre as parcerias com o município estão a construção de 210 moradias, sendo que 200 já foram entregues, e obras de infraestrutura como pavimentação asfáltica, restauração e drenagem.

Participaram da agenda o deputado federal Beto Pereira; presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa; deputados Londres Machado, Professor Rinaldo, Barbosinha, Onevan de Matos e Antônio Vaz; os secretários de Estado Sérgio de Paula (Articulação Política), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), Jaime Verruck (Semagro) e Geraldo Resende (Saúde); e os adjuntos Flávio Cesar (Segov), C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra).

A reunião contou também com os diretores-presidentes da Sanesul, Walter Carneiro Junior; da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopes; e do Detran, Luis Rocha; presidente da Câmara Municipal, José da Silva Machado; vereadores Jacira Dias, João Ribeiro de Lima, Japão, Lupércio Nantes Castilho, Eliaquim Schausst, Petruça Lourenço da Silva, Cícero Leandro de Castro e Jota Pereira; secretários municipais Josiane de Oliveira (Saúde), Rafael Corrêa (Cultura, Esporte e Turismo), João Gomes (Educação), Luciano Lima (Administração), Elenildo Santos (Infraestrutura), José Quintiliano (Produção) e Eliane Mendes (Assistência Social), além do diretor da Junta Militar de Vicentina, Elidiano Schausst.