Rodoviária Governo Presente: Japorã quer parceria para rota rodoviária

Reunião técnica entre o prefeito de Japorã, Vanderley Bispo, e o governador Reinaldo Azambuja, dentro do programa Governo Presente, tratou de infraestrutura. Os dois debateram projetos de investimentos nesta sexta-feira (25) em Naviraí, cidade sede da 5ª etapa do programa que leva a estrutura administrativa do Executivo Estadual para atendimento no interior de Mato Grosso do Sul.

“A principal demanda apresentada ao governador é pavimentação asfáltica da MS-386, trecho de 39 quilômetros que liga Japorã a Iguatemi e que encurta distância para Campo Grande. Japorã hoje é considerado município fim de linha. Com a pavimentação desse trecho a gente entra numa rota interessante para pessoas que estão no norte ou no sul para se deslocar, economizando vários pedágios e 20 quilômetros de distância”, explicou.

O prefeito saiu satisfeito da reunião. “O governador cativa a gente e transmite muita confiança. Temos certeza que ele, na medida do possível, vai estar atendendo as nossas reivindicações”, completou.

Raio-x

Reinaldo Azambuja vem percorrendo desde setembro todo o Mato Grosso do Sul com o programa Governo Presente. Segundo ele, o objetivo é “fazer um raio-x das demandas municipais e criar um planejamento de investimentos para os próximos três anos”. O governador ainda avalia que “é possível sim tornar muito dos pedidos em realidade nos 79 municípios” depois de levantadas as necessidades locais.

Investimentos

Os moradores de Japorã já contam com obras entregues na área de infraestrutura urbana e mais melhorias estão previstas, pois entre os R$ 71,468 milhões de recursos da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) há os programados para novos projetos de pavimentação asfáltica a drenagem de águas pluviais que estão em processo de licitação.

No total de R$ 87,494 milhões em investimentos de ações concluídas e em andamento, R$ 1,496 milhão refere-se a repasses para a saúde pública e R$ 8,177 milhões são para o setor habitacional. De 2015 até agora, já foram entregues 287 moradias viabilizadas por meio de parcerias com o Governo Federal e com a Prefeitura – no caso do projeto Lotes Urbanizados, em que o município cede o terreno.

Assim como nas demais cidades do Estado, a administração de Reinaldo Azambuja investe na educação em Japorã com reforma de escolas, entrega de kit de material escolar, uniforme, alimentação e transporte dos alunos da rede estadual de ensino.

Presenças

Na reunião técnica com a equipe de Japorã também participaram o vice-prefeito Gilvan Perin e o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Cesar Franjoti, acompanhado dos demais parlamentares. Pelo Estado estiveram presentes os secretários Sérgio de Paula (Articulação), Eduardo Riedel (Governo), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde); e os adjuntos C. Barbosa (Segurança) e Luis Roberto (Infraestrutura).

Além deles, os deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia), Onevan de Matos, Lídio Lopes, Londres Machado e Gerson Claro; o deputado federal Beto Pereira; e os presidentes da Sanesul, Walter Carneiro Júnior; da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez; e da MSGás, Rudel Trindade.