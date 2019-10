Mundo Novo Governo Presente: prefeito de Mundo Novo pede drenagem e pavimentação de avenidas e ampliação de hos

Ao lado de vereadores e secretários, o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, pediu nesta sexta-feira (25.10) ao governador Reinaldo Azambuja a ampliação do Hospital Bezerra de Menezes, para dar mais condições de atendimento aos pacientes. Ele foi o penúltimo prefeito a ser atendido na 5ª etapa do Governo Presente, em Naviraí.

Ele explicou que Mundo Novo não tem hospital municipal, sendo atendido pela instituição filantrópica. O Hospital Bezerra de Menezes atende pacientes não apenas de Mundo Novo, mas também oriundos de Japorã e do Paraguai.

Valdomiro Sobrinho também pediu a drenagem da Avenida Rio Branco, para acabar com alagamentos, e a pavimentação da avenida da Copagril.

O prefeito destacou que o governador Reinaldo Azambuja fez muita coisa por Mundo Novo e por Mato Grosso do Sul e afirmou ainda ter saído da reunião “de alma lavada”. “Quero enaltecer, acima de qualquer coisa, o pluripartidarismo, a decência desse governador, a hombridade, o caráter, a humildade dele de atender a todos, de maneira muito espetacular, muito simples, mas objetivamente”, disse.

Participaram da audiência o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa; deputado federal Beto Pereira; deputados estaduais Lídio Lopes, Onevan de Matos e Londres Machado; e os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Semagro), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação) e Geraldo Resende (Saúde).

Investimentos

Em Mundo Novo a presença do Governo do Estado na vida dos seus moradores está nas dezenas de projetos executados ou em andamento com investimentos que somam R$ 30,461 milhões no período de janeiro de 2015 a outubro deste ano. Na área da saúde, o repasse anual supera a R$ 1,6 milhões para a manutenção e melhoria do atendimento à população. Neste ano, já são mais de R$ 1,2 milhão destinados ao município.

E para assegurar serviço de saneamento cada vez melhor, a Empresa de Saneamento (Sanesul) totaliza R$ 7,276 milhões para obras em água e esgoto concluídos ou em execução. Outros R$ 8,853 milhões destinados a obras de infraestrutura já entregues ou em andamento. Ruas e avenidas do centro receberam pavimentação asfáltica nova e outras serão pavimentadas e contarão com sistema de drenagem de águas pluviais.

Na habitação 40 moradias já foram entregues e a Agência de Habitação Popular (Agehab) está viabilizando a construção de novas unidades habitacionais.

A reunião contou ainda com os secretários-adjuntos de Estado C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra); diretores-presidentes Walter Carneiro Junior (Sanesul) e Mara Caseiro (Fundação de Cultura); além da vice-prefeita Rosaria Lucca Andrade; presidente da Câmara Municipal, Paulo Lourenço da Silva Neto; vereadores José Eduardo Bertipáglia, Gesse Ferreira da Silva, Gildo Amaral, Nilva da Silva Ramos Oliveira, Rosemare de Moura, Alfonso José Lavarda e Wagner Correia; e secretários municipais Neivaldo Francisco Balta (Esportes) e Richardson (Indústria, Comércio, Cultura, Turismo e Juventude).