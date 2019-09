Governo Presente Governo Presente: prefeito de Paranaíba solicita investimentos e empenho para geração de empregos

Preocupado com o fechamento de um curtume em Paranaíba, o prefeito Ronaldo Miziara pediu ao governador Reinaldo Azambuja empenho para atrair empresas e gerar empregos no município. Ele foi um dos prefeitos atendidos no segundo dia do Governo Presente, nesta sexta-feira (13.9).

Miziara também solicitou recapeamento e asfaltamento de bairros carentes e despachou ainda com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.

O prefeito elogiou ainda a iniciativa do Governo de levar o gabinete para o interior. “Isso é muito importante porque tira aquele papo do prefeito ir para a Capital, onde tem uma estrutura muito grande e fica mais difícil. Hoje nós conseguimos corpo a corpo, junto com o governador, na presença de todos os seus secretários e deputados da região. Isso foi muito importante e é gratificante, não só para o prefeito, mas para os vereadores, para toda a população do interior do Estado”, disse.

Em Paranaíba, as entregas nos últimos quatro anos somam mais de R$ 82 milhões em saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. No campo da infraestrutura, foram aplicadas melhorias em saneamento básico, sendo 105 mil metros de rede coletora de esgoto, e mais de 5,2 mil ligações domiciliares. Também foram executados serviços de cascalhamento, drenagem e pavimentação, além da construção da ponte sobre o Rio Barreiro, que está 70% concluída.

Na habitação, foram entregues 14 residências do Programa de Habitação Rural, e outras 100 estão em andamento no Residencial Ovídio. Além de investimentos para reforma de escolas estaduais, e da entrega de equipamentos e 18 viaturas para a segurança pública.

Participaram da audiência: o deputado estadual Gerson Claro; secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação) e Geraldo Resende (Saúde); secretários-adjuntos de Justiça e Segurança Pública, Ary Carlos Barbosa, e de Infraestrutura, Luis Roberto; diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, secretário especial Dirceu Lanzarini, assessor de gabinete da Agehab, Gerson Schautz, e o coordenador regional Jorge Martinho.

Também marcaram presença o presidente da Câmara, Nelo José da Silva, e os vereadores Dollar, Cesar Moreth da Silva Queiroz, Bodinho, Marcão, Paulo Henrique Cançado Soares e Lucio Antônio de Freitas, o presidente do PSDB municipal, Longuinho, o ex-vereador Zé Carioca e Sérgio Hanz, fundador do PSDB de Paranaíba.