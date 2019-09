Governo Presente Governo Presente: reivindicações vão de asfalto a construção de creches

O governador Reinaldo Azambuja conclui a 2ª etapa do Governo Presente nesta sexta-feira (20.9) atendendo 27 prefeitos além de centenas de vereadores, secretários e outras autoridades municipais em Três Lagoas e Rio Verde de Mato Grosso (MS). Foram dois dias de atendimento somente em Rio Verde, 13 municípios ouvidos e diversos pedidos recebidos, de obras e investimentos principalmente em infraestrutura, saúde e educação.

“Atendemos 13 municípios aqui nesta região, cada um com suas reivindicações, suas prioridades, atendemos as lideranças, prefeitos e prefeitas, tudo aquilo que vem do município e que traz para o governo o que é prioritário, que eles entendem que deve ser feito. Alguns pedem asfalto, outro quer uma ponte de concreto, outro quer que a gente ajude com equipamentos hospitalares, outros querem que ajude a construir uma creche”, afirmou Reinaldo Azambuja.

O governador reafirmou ainda que, nas próximas semanas, o Governo Presente irá percorrer outras regiões, atendendo todos os municípios. As próximas edições serão em Dourados, Naviraí e Aquidauana.

Novamente, prefeitos aprovaram a iniciativa municipalista do Governo Reinaldo Azambuja de fazer os atendimentos em cada uma das regiões, com a presença de secretários e de toda estrutura do gabinete.

“Temos um governo que dá oportunidade de mostrarmos nossas dificuldades e problemas”, avaliou o prefeito de Rio Verde, Mário Kruger. “Boa parte do que pedimos temos a certeza de que ele vai nos atender. O governador é uma pessoa positiva e cumpridora de suas obrigações”, finalizou.