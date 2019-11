Taquarussu Governo Presente: Taquarussu quer recursos para asfaltar loteamento

Em audiência no programa Governo Presente, realizada nesta sexta-feira (22), o prefeito de Taquarussu, Roberto Nem, reivindicou recursos para melhorar a infraestrutura e a saúde da cidade. Ele se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja em Dourados.

“Nossa prioridade é asfalto para o Loteamento Hélio Batista Gomes. Mas aqui também reivindicamos, junto aos nove vereadores, levantamento para estradas, recursos para a saúde e pavimentação com drenagem”, explicou Roberto Nem após a reunião técnica com a equipe do Governo.

Reinaldo Azambuja tem recebido demandas municipais de prefeitos, vereadores e demais lideranças desde setembro deste ano, quando teve início o Governo Presente. Ele mapeia as necessidades de cada um dos 79 municípios para distribuir novos investimentos em MS.

Segundo o governador, a intenção é investir até R$ 2 bilhões nos próximos três anos. “Nosso objetivo é identificar prioridades e fazer entregas para avançarmos nas áreas prioritárias como infraestrutura, saúde, segurança e educação”, afirmou.

Histórico

Taquarussu recebe investimentos de R$ 8,3 milhões do Governo do Estado. O montante considera o período de 2015 a 2019. Só na área da saúde são R$ 3,6 milhões (convênios para custeio de serviços em diversas áreas, como Farmácia Básica, Saúde da Família, Rede de Atenção Psicossocial, Vigilância Sanitária).

Na área da infraestrutura são R$ 2 milhões. Entre as obras se destacam a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Vila Caetano e ações de infraestrutura urbana na Rua Dom Pedro I, ambas em execução.

Presenças

Participaram da agenda os deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia), Barbosinha, Londres Machado, Rinaldo Modesto, Onevan de Matos e Antônio Vaz; os secretários de Estado Sérgio de Paula (Articulação Política), Jaime Verruck (Semagro), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), Geraldo Resende (Saúde) e Roberto Hashioka (Administração e Desburocratização); e os adjuntos Flávio Cesar (Segov), C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra).

A reunião contou também com os diretores-presidentes da Sanesul, Walter Carneiro Junior; da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopes; e do Detran, Luis Rocha. O rol de autoridades municipais teve ainda o presidente da Câmara Municipal, vereador roberto dos Santos Neves, representado os demais parlamentares.