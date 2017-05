Saúde e Ação Governo promove 6ª edição do Circuito de Caminhadas ao Servidor Público em MS "

Com objetivo de promover a qualidade de vida do servidor público estadual o Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realiza neste sábado (27), a 6ª edição do Circuito de Caminhadas do Servidor Público de Mato Grosso do Sul.

Já tradicional a Caminhada do Servidor terá início às 8h da manhã partindo da avenida do Poeta Manoel de Barros, bloco 8 em frente ao prédio da Governadoria, onde haverá uma estrutura de palco para as atividades que irão compor o cronograma.

Além do alongamento antes e após o circuito de 4km, haverá um espécie de "aulão" de ritmos, espaço kids com monitores para as crianças, espaço para aferição de pressão, IMC e Glicemia, distribuição de mudas para plantio, e sorteio de prêmios entre os participantes.

Com a temática do movimento Maio Amarelo que promove um alerta para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, serão distribuídas 400 camisetas para os primeiros participantes.

Para o titular da pasta responsável pela organização do evento, o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, a utilização da temática Maio Amarelo é mais uma forma de conscientizar servidores e sociedade de um modo geral, para o alto índice de mortes no trânsito da Capital, que só no primeiro quadrimestre de 2017 já contabilizou 3,2 mil acidentes de trânsito e 27 mortes, conforme dados do Departamento de Transito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

“A caminhada será mais uma forma de falar desse tema tão relevante para toda sociedade. Será uma manhã alegre, festiva para que todos possam praticar atividade física, se divertindo com colegas de trabalho e seus familiares”, pontuou Assis.

Como na última edição, não há necessidade de realizar inscrição. Os participantes deverão procurar a comissão organizadora no início do evento, para retirar a camiseta e os tickets para concorrer aos prêmios. (Com assessoria).