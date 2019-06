FIXAÇÃO Governo publica mudança de carga horária do Detran-MS para oito horas Agora sede e agências fecharão durante horário de almoço

Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (27), o Diário Oficial do Estado (DOE/MS), traz a fixação do novo horário de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), a partir de 1° de julho, sede e agências deverão funcionar 8h diárias, isto é, não mais 6h como era anteriormente a decisão do executivo estadual.

Segundo o diretor-presidente do Detran, Luiz Carlos da Rocha Lima, o novo horário de funcionamento e de atendimento ao cliente na sede e agências funcionarão da seguinte forma: Com exceção das duas agências localizadas em shoppings de Campo Grande, o horário estabelecido para cumprir oito horas diárias, será das 07h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30, com uma hora de intervalo para o almoço

As agencias nos Shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês, funcionarão das 10h às 22.

Ainda conforme a publicação, todas as repartições deverão estar fechadas para o atendimento ao público no intervalo do almoço.