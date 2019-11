CULTURA Governo publica regulamentação de Fundo de Investimentos Culturais de MS Edital cultural do estado deve ser aberto em breve

No Diário Oficial desta terça-feira, 12 de novembro, foi publicada entre as páginas 04 e 25, a regulamentação do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS).

O decreto era necessário para esclarecer alguns pontos que não constavam na sessão referente ao FIC na lei do Sistema Estadual de Cultura. Com a regulamentação do Fundo abre caminho para a publicação dos editais do FIC/MS de 2019, que deve acontecer pelos próximos dias, conforme a publicação.