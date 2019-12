MS-306 Governo publica resultado da concessão da MS-306

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou na edição desta segunda-feira (30) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) o resultado de concorrência da concessão da rodovia MS-306, no Nordeste do Estado. A empresa vencedora do certame foi o Consórcio Way-306, que ofertou R$ 605,3 milhões pela outorga.

Com 219,5 quilômetros, a rodovia que liga os municípios de Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia será administrada pelo grupo por um período de 30 anos.

O documento é assinado pela Coordenadoria de Licitação e Registro de Preço da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e reafirma o objetivo de “concessão de serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário”.

O contrato de concessão da MS-306 estima investimento de R$ 1,7 bilhão. Segundo estudos, com a mudança da gestão devem ocorrer redução do número de acidentes; geração de mais de dois mil empregos diretos e indiretos; diminuição do tempo de deslocamento; e economia de R$ 4 milhões/ano em manutenção da rodovia.