Governo realiza sonho da casa própria de 2,4 mil famílias de Dourados em 4 anos e meio

Grávida de quatro meses, Célia está se mudando com o marido Juarez e seus dois filhos, Julio e Gabriel, respectivamente, de 5 e 1 ano, para uma casa dela. Hoje, eles moram em uma quitinete que pertence à sogra.

Célia Rodrigues está feliz em ter moradia digna para viver com o marido e filhos

“É uma felicidade bem grande, muito esperada! Só tenho a agradecer a Deus! É uma vida nova que começa agora”, disse.

Edvan Ribeiro da Silva, a esposa Dalila e a filha Danielle também estão realizados com a conquista da casa própria. “É um sonho de verdade. Estávamos com bastante ansiedade. Eu ficava olhando aqui a construção, aguardando. É bem gratificante. É um passo bem grande na nossa vida”, definiu Dalila.

Para a família de Edvan, a alegria de ver o sonho da casa própria realizado

As 353 unidades habitacionais entregues nesta segunda-feira (1.7) são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e contam com sistema de aquecimento solar. Financiadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), com recursos do programa “Minha Casa Minha Vida” – Entidade (FDS), as casas custaram R$ 22 milhões, sendo R$ 20 milhões do Governo Federal e mais de R$ 2 milhões dos cofres estaduais, além de contrapartida da Prefeitura.

O governador Reinaldo Azambuja contou que outras 461 unidades habitacionais foram contratadas e estão com as obras em execução, Quando estiverem concluídas serão 2.888 casas trazendo momentos de alegria na maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

“Estamos a caminho de entregar 26 mil moradias em Mato Grosso do Sul. A Caixa [Econômica Federal] tem sido grande parceira e temos usado a criatividade em um momento que houve uma grande redução do programa Minha Casa, Minha Vida, que reduziu de 1,1 milhão de casas para 100 mil em todo o País de 2014 para 2018”, disse.

Considerando as residências entregues e em execução, o investimento chega a R$ 214 milhões em Dourados, sendo R$ 17,9 milhões do Governo do Estado.

Ao lado do vice-governador Murilo Zauith e da diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação, Maria do Carmo Avesani Lopez, o governador Reinaldo Azambuja destacou a competência da equipe de governo e assumiu o compromisso de manter as parcerias com Dourados e com os municípios da região.

Mais investimentos

Ele contou ainda estar priorizando a conclusão do Hospital Regional de Dourados; que está para autorizar a revitalização da avenida Hayel Bon Faker; e que o município terá 100% de coleta e tratamento de esgoto.

Já a prefeita Délia Razuk falou da alegria dos moradores contemplados com as residências. “É um dia muito feliz para quem está recebendo e para a classe política que trabalhou para isso”, afirmou.

Também participaram do evento os secretários especial Sérgio de Paula e de Saúde, Geraldo Resende, o superintendente da Caixa Econômica, Evandro Narciso de Lima, prefeitos da região e vereadores.