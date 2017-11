Custo Governo solicita R$ 30 milhões para Santa Casa ao Ministério da Saúde "É um recurso que estamos pleiteando junto com a direitoria da santa", diz secretário.

A Santa Casa de Campo Grande tenta, por intermédio do Governo de Mato Grosso do Sul, conseguir R$ 30 milhões de recursos do Ministério da Saúde. O pleito foi divulgado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

A divulgação ainda não dá respostas se a pasta federal vai aceitar e repassar a verba que, segundo o secretário de Saúde, Nelson Tavares, seria de emenda federal.

O secretário explica que o dinheiro, se aprovado, será utilizado para pagamentos prioritários e urgentes, como o 13º salários dos funcionários. "É um recurso que estamos pleiteando junto com a direitoria da santa ajudar, no Ministério da Saúde, em virtude das dificuldades que eles estão passando".

Como meio jurídico, a negociação com o Ministério acontece por meio do governo, por isso, a demanda é assinada pelo titular da pasta de Saúde estadual. Antes de oficializarem o pedido no Diário Oficial, uma equipe composta por ele e pela diretoria da Santa foi até Brasília para pedir o dinheiro.

"Está encaminhado", disse Nelson sobre o andamento, cuja conclusão não tem data. A reportagem entrou em contato com o presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento, mas a ligação não foi atendida.

Por mês, governo estadual, federal e prefeitura de Campo Grande repassam montante em torno de R$ 20 milhões. A instituição de saúde pediu ampliação da verba, o que deu início à impasse, uma vez que Estado e município afirmavam não ter condições de aumentar o repasse.