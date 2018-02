Infraestrutura Governo vai construir quase 1,2 mil casas para campo-grandeses “Em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, reivindiquei a inclusão da nossa Capital", afirmou o governador

Tratativas do governador Reinaldo Azambuja junto ao Ministério das Cidades garantiram a construção de 1.138 casas populares em Campo Grande. Ontem, quarta-feira (7), o ministro Alexandre Baldy autorizou a contratação das unidades habitacionais na Caixa Econômica Federal. Além da garantia dos recursos federais, o projeto conta com contrapartida estadual de R$ 19 milhões.

Os projetos para a construção das casas na Capital haviam sido habilitados no Ministério das Cidades em novembro de 2017. Agora, com a contratação na Caixa Econômica Federal, a previsão é que as obras iniciem ainda no primeiro semestre deste ano.

“Em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, reivindiquei a inclusão da nossa Capital e de Mato Grosso do Sul na seleção de novas moradias para nossa região, para diminuirmos o déficit habitacional”, lembrou. “Agora, não tenho dúvidas de que fomos contemplados com projetos de qualidade, para que nossa população seja beneficiada com moradias dignas”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Conforme o Executivo Municipal, foram contemplados os projetos para construção de apartamentos no Condomínio Residencial Portal Laranjeiras; Sírio Libanês I e II; Jardim Aero Rancho; e Jardim Inápolis.