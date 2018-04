Infraestrutura Governo vai investir 4 R$ milhões em asfalto em 3 municípios do MS 'Obras ocorrem nos municípios de Jardim, Taquarussu e Alcinópolis'

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) publicou, hoje, quinta-feira (5), contratos de R$ 4 milhões destinados a contratação de empresas para executar obras de pavimentação e drenagem em três municípios do interior de Mato Grossso do Sul. Os dados constam no Diário Oficial do Estado, que trouxe ainda o reinício de três obras.

Em Jardim, houve ratificação do contrato com a Pactual Construções Ltda que receberá R$ 2.580.561,66 para realizar os serviços no prolongamento da Avenida Mato Grosso. O prazo previsto para conclusão é de 300 dias, a contar do recebimento da ordem de serviço.

Taquarussu teve contratada a Concrevia Construtora Ltda por R$ 954.877,62 para executar obras na Vila Caetano dentro de 90 dias. Alcinópolis, por sua vez, contará com intervenções na Avenida Averaldo Fernandes Barbosa e Rua Pedro Mendes de Oliveira em até 180 dias. Intervenções estarão a cargo da Sete Engenharia Eirelli-ME.

Houve, conforme publicação da agência, a retomada de obras de pavimentação e drenagem nos municípios de Selvíria e Sidrolândia, a cargo da Schettini Engenharia Ltda. A medida vale de forma retroativa a 26 de março. Já Camapuã teve reiniciadas, em 1º de abril, intervenções para ampliar o sistema de abastecimento de água pela DCA Construtora Ltda.