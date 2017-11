Governo vai leiloar 11 terrenos em Campo Grande e Maracaju

Dando sequência na política de redução de custos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), vai leiloar nos formatos eletrônico e presencial, 11 terrenos nos municípios de Campo Grande e Maracaju.

Avaliados em R$ 440 mil, os dois terrenos em Maracaju estão localizados no bairro Paraguaio. Os lances eletrônicos estão abertos por meio do site Canal de Leilões até o dia 24 de novembro, data do leilão presencial. Neste dia, também serão recebidos lances presenciais no auditório da Câmara Municipal de Maracaju, localizada na rua Francisco Marcondes, 201 a partir das 9h. Os lances poderão ser pagos à vista ou em sete parcelas iguais, mensais e sucessivas.

No município de Campo Grande serão leiloados nove imóveis adquiridos por meio de procedimento judicial. Os lances eletrônicos estão abertos por meio do mesmo site até a data de 23 de novembro, data do leilão presencial que acontecerá a partir das 9h na rua Antônio Maria Coelho 1149 Centro.

Localizados em bairros como Jardim Noroeste, Jardim Carioca, Jardim das Perdizes, Los Angeles, Jardim das Macaúbas e Distrito de Anhanduí os preços variam de 15 a 60 mil reais e os lotes poderão ser adquiridos à vista ou de forma parcelada com entrada e mais 11 parcelas iguais mensais e sucessivas.

O edital com mais informações está disponível aos interessados neste endereço eletrônico.