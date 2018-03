Governo vai pagar medicamento de atÃ© R$ 1 mil direto ao paciente

Saúde Governo vai pagar medicamento de até R$ 1 mil direto ao paciente 'O texto publicado determina depósito em conta, caso o paciente solicite ordem judicial'

Foto: Reprodução/Paulo Francis

A partir de hoje, o governo de Mato Grosso do Sul vai repassar diretamente ao paciente o dinheiro referente à compra de medicamentos, caso haja ordem judicial neste sentido. A resolução é assinada pelo chefe do Executivo estadual, Reinaldo Azambuja, e o secretário de Saúde, Carlos Alberto Coimbra, e foi divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira (dia 12).

Segundo o documento, a medida vale para pessoas que obtém decisões na Justiça que obrigam o Estado a comprar determinado remédio. No caso de compras que não ultrapassem R$ 1 mil, o governo vai cumprir a decisão por depósito judicial, repassando o valor necessário para que o paciente mesmo compre o produto. Antes, cabia à secretaria o trâmite de aquisição.

A resolução leva em consideração o alto número de decisões relacionadas à saúde para aquisição de produtos e serviços de baixo valor. Toda vez que isso ocorre, a secretaria de Saúde instaura um processo administrativo específico para cada determinação, fazendo com que a situação se prolongue.

O secretário Coimbra explicou que, geralmente, levava-se de 30 até 90 dias para que o paciente, mesmo com a ordem judicial favorável, conseguisse obter o remédio.

Para obter o depósito ou validação deste, o paciente terá de trazer o orçamento com o preço do produto que precisa. Se houver discrepância entre o valor nas farmácias e o constante na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o Estado vai adotar este último.

Caso o medicamento não conste na tabela da Câmara de Regulação, será considerado o preço do orçamento trazido pelo paciente, "desde que esteja condizente com a média de valores do mercado", destaca o relatório poublicado no DOE.