Governo vai pavimentar MS-223 com investimentos que podem chegar R$ 45,8 milhões

Foto: Edemir Rodrigues

Considerado encurtador de distância entre o município de Costa Rica e a Capital, o trabalho de pavimentação da rodovia MS-223 teve a licitação lançada nesta quarta-feira (11.4), no Diário Oficial do Estado (DOE). A obra foi autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja em outubro de 2017 e pode ser conferida nas páginas 29 e 30 do DOE.

Segundo a publicação os trabalhos de pavimentação e drenagem serão realizados em 32,530 quilômetros, no trecho entre Figueirão e Costa Rica. A rodovia tem 61 quilômetros e de acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a pavimentação de todo o trecho será dividido em dois lotes, ou seja, a licitação de hoje é referente ao primeiro lote que será pavimentado.

A Agência também informou, através do setor de licitações, que as obras anunciadas estão orçadas em R$ 45.790.994,92 e serão realizadas com recursos próprios do Governo, da fonte Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário). A tomada de preços acontece no dia 14 de maio, às 10 horas, na sede da Agesul, na Capital.

Atualmente o trajeto entre Costa Rica e Campo Grande para quem quer utilizar o asfalto, é realizado por um percurso de 400 quilômetros, que passa por Chapadão do Sul, Paraíso da Águas e Camapuã. Com o asfaltamento deste trecho da MS-223, o Governo além de criar um caminho direto de Costa Rica para a Capital, vai encurtar a distância em 90 quilômetros.

Mais investimentos

O Governo do Estado também anunciou outros investimentos que podem chegar a R$ 6.036.170,40.

Um deles destina-se à pavimentação asfáltica e drenagem da rua Edelmiro Lopes, no município de Ribas do Rio Pardo e está orçado em R$ 528.524,78. O outro investimento divulgado é para implantação e pavimentação da rodovia MS-339, Serra das Três Cruzes, numa extensão de 1.574,243 metros, em Bodoquena. A obra pode receber investimentos de até R$ 5.507.645,62.

Também foi publicado no DOE o resultado da licitação da elaboração do projeto de engenharia para implantação e pavimentação da MS-295, no trecho entre o entroncamento da BR-163 (Eldorado) e o Porto Morumbi, no município de Eldorado. A extensão será de 20 quilômetros e para elaborar o projeto serão disponibilizados R$ 261.905,41.