Problema Gracyanne Barbosa revela que está com sério problema no bumbum: “Dói muito”

Gracyanne Barbosa, querendo ou não, é um nome bastante polêmico. Tudo o que a musa fitness faz ou fala repercute de uma maneira assustadora nas redes sociais, em programas de TV e em sites de notícias sobre os famosos. Dessa vez não foi diferente!

A esposa do pagodeiro Belo revelou para o programa TV Fama, da RedeTV, que está com um sério problema no bumbum. Dia desses ela compartilhou um vídeo no Instagram onde levava agulhadas na região lesionada. A situação chamou bastante a atenção.

“Eu tive uma lesão, acho que tem dois ou três anos, ali no glúteo. Fiquei um tempão sem treinar e ai eu perdi mobilidade. A gente faz um tratamento quando a lesão é muito funda. Dói um pouquinho, mas resolve gente. Vale muito a pena“, revelou a morena, que anda se preparando para arrasar no carnaval desse ano.

GRACYANNE FALA SOBRE POLÊMICA E MANDA RECADO

Gracyanne Barbosa encarou uma grande polêmica nos primeiros dias do ano. Isso porque a musa fitness publicou uma foto de biquíni nas redes sociais e causou o maior alvoroço nos comentários. O burburinho foi grande e ela até foi chamada de “monstro” por um internauta.

“Está parecendo um monstro”, disse uma seguidora em uma das fotos da modelo, que respondeu: “Ainda me assusto com comentários deste tipo. Não pela crítica, mas pela crueldade das palavras. Mais uma ano começou, e ainda existem pessoas capazes de ofender assim. Desejo mais amor a ela”, respondeu.

Em entrevista para o programa TV Fama, Gracyanne abriu o jogo e falou sobre o assunto. “Eu quis mostrar que não existe perfeição. Existe preconceito e agressividade com todo tipo de gente, é isso que eu quis mostrar. Eu sou super madura, não me chateio mais com esse tipo de coisa”, falou.