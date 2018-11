Aquidauana Granada explode na mão de policial durante curso do Batalhão de Choque

Instrutor do Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática do Batalhão de Choque da Polícia Militar ficou ferido após uma granada explodir em sua mão, ontem, em Aquidauana.

Polícia Militar informou, por meio de nota, que o incidente ocorreu com um instrumento de menor potencial ofensivo e lesionou a mão esquerda do Instrutor.

Após a explosão da granada, o 7º Batalhão de Polícia Militar socorreu e encaminhou o policial para atendimento médico no hospital da cidade.

Apesar de informar que o ferimento não foi grave, o policial precisou ser transferido para Campo Grande. O militar está internado no hospital do Pênfigo, na Capital, mas não há informações do estado de saúde.

Ainda segunda a PM, será instaurado procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias em que ocorreram o acidente.

A Polícia também disse, na nota, que está prestando todo o auxílio necessário ao policial e seus familiares.