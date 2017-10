Ciência Grande descoberta revela que injeção de céluas tronco alívia dores nas costas por 3 anos “Em 100 pacientes, foi constatado melhorias substanciais na função e alívio de dores nos últimos dois anos ou mais, revela pesquisador”

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma simples injeção de células-tronco pode aliviar a dor nas costas por até três anos e acabar com a epidemia de remédios como os opióides, que agem no sistema nervoso e mataram 33 mil pessoas por overdose nos EUA apenas em 2015.

A descoberta de pesquisadores da fabricante de medicamentos Mesoblast, em Melbourne, na Austrália – já testada em humanos, foi apresentada no congresso anual da US Spine Intervention Society em Nova Orleans, EUA, em agosto.

As injeções estaminais na coluna aliviaram o desconforto de metade dos pacientes que sofrem com dores crônicas na lombar. Mais que isso: alguns estão há 3 anos sem os sintomas, de acordo com um estudo.

Descoberta

Os cientistas injetaram células-tronco em 100 pessoas com doença degenerativa do disco vertebral, o que representa cerca de 22% dos casos de dor lombar crônica. As células-tronco foram extraídas da medula óssea de doadores e cultivadas em um laboratório para criar grandes quantidades.

A doença do disco degenerativo ocorre quando os espaços entre os vertebrados secam pelo desgaste ou do envelhecimento, fazendo com que eles encolham e reduzam sua capacidade de absorver impactos. Isso pode levar a nervos presos e inflamação dolorosa.

Resultados

Os resultados dos testes revelam que uma injeção de células estaminais ajudou cerca de metade dos participantes do estudo. Alguns dos participantes ficaram livres da dor durante três anos. E quase metade dos pacientes conseguiu recuperar a mobilidade.

Os pesquisadores acreditam que as células-tronco injetadas recuperam o líquido entre as vértebras.

“Em 100 pacientes, constatamos melhorias substanciais na função e alívio da dor nos últimos dois anos ou mais”, explicou o CEO da Mesoblast, Silviu Itescu. “As varreduras descobriram que as células pareciam reconstruir discos danificados nas pessoas também”, finalizou o chefe da corporação.