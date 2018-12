Luto Grande Dourados chora a morte de Meire Takimoto

Mato Grosso do Sul recebeu nesta segunda-feira, 3, a dolorosa notícia do falecimento da senhora Meire Takimoto, esposa do deputado estadual George Takimoto (MDB). O impacto foi ainda mais sentido na Grande Dourados, tendo em vista o legado de trabalho e solidariedade que deixou.

Em Dourados, Meire Takimoto era muito querida e respeitada. Prestativa, generosa, atuante no convívio social, trabalhou como enfermeira e emprestou sua capacidade em outras atividades de caráter social e humanista.