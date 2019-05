MELHORE Grande nome da PNL no Brasil vem à capital com evento aberto ao público Palestra traz Programação Neurolinguística dentro do tema Persuasão e Vendas

Campo Grande recebe no próximo dia 30 de maio uma palestra aberta ao público com um dos grandes nomes da Programação Neurolinguística (PNL) no Brasil, Geovane Teles.

Trainer licenciado por Richard Bandler, papa da PNL no mundo, ele vem à cidade para um treinamento sobre Persuasão e Vendas, que acontecerá no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

A PNL é um conjunto de ferramentas e técnicas de comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia criada na Califórnia USA na década de 1970. Este método trabalha com a conexão entre os processos neurológicos, linguagem e os padrões comportamentais aprendidos por meio da experiência e que podem ser alterados para atingir objetivos específicos na vida.

A palestra Persuasão e Venda faz parte de uma agenda de eventos do trainer Geovane Teles que vem a Campo Grande também para ministrar a Formação em Practitioner em PNL, pela Aviva Desenvolvimento Profissional, representante EAD da Universidade Católica de Brasília, uma das melhores instituições de Ensino Superior do Brasil, com polos espalhados até no Japão, EUA e Angola.

Para participar da palestra, basta levar um agasalho em bom estado, que será doado para instituições de caridade em Campo Grande. Os lugares são limitados.

SERVIÇO

Palestra Persuasão e Venda, com o trainer Geovane Teles

quando: 30 de maio, às 19 horas

onde: auditório da ACICG - rua 15 de novembro, 390

Entrada: um agasalho em bom estado de conservação.