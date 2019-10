ESCRAVIDÃO Ex-prefeito de Rondonópolis é o fornecedor de frigoríficos que usavam mão de obra escrava Grandes supermercados são suspeitos de comprar de frigoríficos ligados a fornecedores que usam mão de obra escrava

Apontado como fornecedor frigorífico de três grandes redes de supermercados do Brasil, o mato-grossense, incluído na “lista suja”, Hélio Cavalcanti Garcia, fornecedor de gado ao Frigoestrela em 2018 e 2019. Foi incluído no cadastro do governo federal em outubro de 2017. Tentou tirar seu nome da lista na Justiça, sem sucesso. Permanece na lista ainda hoje. As redes suspeitas de comprar produtos de frigoríficos que compram de Garcia é Pão de Açúcar, Carrefour e Cencosud.

Garcia já foi prefeito de Rondonópolis na década de 1960 e, além de pecuarista, também é tabelião. A fiscalização trabalhista identificou cinco trabalhadores em situação análoga à escravidão em sua Fazenda Rio Dourado, em Poxoréu (MT). Garcia disse ao G1, que foi vítima de um flagrante armado por um funcionário que lhe devia R$ 17 mil. Disse ainda que os trabalhadores não eram seus funcionários – um deles era empreiteiro e os outros quatro, subempreiteiros.

A MS Notícias tentou contato com Garcia por meio de telefone, mas não obteve retorno.

A três grandes redes de supermercados brasileiros estão comprando produtos frigoríficos de fornecedores flagrados usando mão de obra escrava. Os gigantes em questão é o Carrefour, Pão de Açúcar e o Cecosud, empresas cuja as filiais atingem juntas mais de duas mil lojas espalhadas pelo Brasil.

A denúncia envolvendo as redes em questão foi divulgado pelo repórter, André Campos no UOL. A reportagem é parte de material revelado pela Repórter Brasil, que traz à tona a identificação de ao menos três frigoríficos que vendem carne para as redes de supermercados, mas que compraram o gado de fazendas incluídas na “lista suja” do trabalho escravo — cadastro do governo federal que identifica pessoas e empresas flagradas praticando esse crime.

Segundo o material, o Carrefour, O Pão de Açúcar e Cencosud são três dos quatro grandes grupos varejistas do país.

No passado, as redes haviam se comprometido junto ao governo federal brasileiro a não comprar produtos de empregadores que estão na “lista suja”, na ocasião Carrefour e Pão de Açúcar assinaram o Pacto Nacional Pela Erradicação do Trabalho Escravo, de 2005, enquanto a Cencosud assinou carta de compromisso em 2018.

Descobertas as ações praticadas pelas redes, apenas o Pão de Açúcar recuou as compras com os fornecedores, disse a diretora da empresa à Repórter Brasil.

O Cencosud negou ter comprado carne de frigoríficos que negociam com fazendeiros incluídos na “lista suja” do trabalho escravo.

Já o Carrefour enviou resposta à reportagem do MS Notícias por e-mail eletrônico. "O Grupo Carrefour Brasil informa que, após apuração interna e esclarecimentos do fornecedor, decidiu suspender a compra de produtos do Frigoestrela. A companhia reitera que, como membro fundador e curador do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPacto), repudia todo e qualquer tipo de violação aos direitos humanos ou leis trabalhistas.", disse a empresa.

FRIGOTL E FRIGOESTRELA

Localizado em Timon (MA), o Frigotil comprou gado de dois pecuaristas na “lista suja” entre 2018 e 2019. Em resposta, o Frigotil negou ter realizado compra de produtos nessas condições.

"O Frigotil adota processo interno que inibe a compra de gado nessas condições e está em fase de análise e contratação de empresa de consultoria, especializada na gestão de monitoramento geoespacial e de tecnologia da informação, o que possibilitará um maior controle socioambiental, estendendo seus efeitos a todos os fornecedores deste Frigorífico.", disse por meio de nota.

O Frigoestrela disse que realizava acompanhamentos constantes junto aos pecuaristas e afirmou que, no caso específico, ainda não havia nenhuma condenação judicial contra o fornecedor. Após a publicação da reportagem, a empresa informou à Repórter Brasil que não mantém relações comerciais com o pecuarista desde maio deste ano.

