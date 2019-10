Furto Grávida de 5 meses é deixada para trás por comparsas após furto a supermercado Estavam furtando fraldas, chicletes, banana, balas

Uma grávida de 5 meses foi detida e levada para a delegacia após furtar um supermercado, na noite desta quarta-feira (16), na Vila Santo Amaro em Campo Grande. Os comparsas da mulher a abandonaram durante a fuga.

Informações do boletim de ocorrência são de que o furto aconteceu por volta das 19h25 quando a grávida mais quatro pessoas tentaram sair do supermercado com várias mercadorias passando por um caixa desativado. Eles tentaram furtar balas, chicletes, fraldas, banana, shampoo, um total de R$ 2.040.

Após passarem por um caixa desativado e se dirigirem ao estacionamento para colocarem as mercadorias no carro, eles foram abordados pelos seguranças. Os comparsas da grávida fugiram a deixando no local. Ela foi levada para a delegacia.