Alta de hospital Grávida esfaqueada por ex recebe alta de hospital Suspeito foi preso em flagrante

Uma mulher grávida, esfaqueada pelo ex-marido na noite desta quinta-feira (27), já recebeu alta após ser atendida no Hospital Regional de Aquidauana. O caso aconteceu na cidade de Anastácio – a 134 km de Campo Grande, após a vítima ir até a casa do ex, ao ser chamada por ele para conversar. O homem foi preso em flagrante.

Segundo informações do hospital, o corte foi superficial e atingiu o abdômen da mulher. Ela recebeu atendimento médico e foi liberada no mesmo dia.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher foi encontrada ferida, sentada em uma cadeira, onde foi amparada por populares até a chegada da Polícia Militar e o socorro. Para a polícia, a vítima relatou que foi chamada pelo ex-marido para ter uma conversa. Ao chegar no local, passou a ser agredida por ele na frente do filho dela.

Durante as agressões, ela conseguiu se desvencilhar e fugir, mas ao chegar próximo a uma lanchonete às margens da BR-262, foi alcançada pelo ex-marido. Em seguida, ele desferiu uma facada no abdômen da mulher, dizendo que ia matá-la, depois fugiu.

Após ser acionada, a PM foi informada que o suspeito jogou a faca usada no crime dentro de uma peixaria e saiu correndo. Ele foi localizado poucos minutos depois próximo a uma boate, com um corte na cabeça, aparentemente embriagado. Segundo o ex-marido, o ferimento foi causado por um tiro que ele levou após esfaquear a vítima. Ele também relatou que foi agredido por populares que presenciaram a briga do casal.