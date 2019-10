Estacionamento gratuito Grávidas e pessoas que carregam criança de colo terão estacionamento gratuito

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) publicou hoje (16), uma portaria que prevê vagas gratuitas no estacionamento rotativo de Dourados para gestantes e pessoas que carregam crianças de colo. Porém, para ter direito ao benefício é necessário obter cartões de identificação, da mesma forma como são feitos os procedimentos para idosos e deficientes que utilizam a vaga especial.

A documentação deve ser apresentado na Agetran, localizada no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, na Marcelino Pires, nº 3930, 1º andar. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Os documentos necessários para as gestantes são:

-Laudo médico comprovando claramente a dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção em nome da requerente -Habilitação do condutor responsável; -Documento do veículo a ser cadastrado; -Comprovante de residência em Dourados; - Duas fotos ¾

No caso de crianças de colo a idade máxima é 1 anos e 6 meses, só é aceito uma pessoa com a credencial de responsável pela criança. Os documentos necessários são: Certidão de Nascimento, habilitação do condutor responsável, documento do veículo a ser cadastrado, comprovante de residência em Dourados e duas fotos ¾.