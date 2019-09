Bruna Marquezine Gretchen elogia Bruna Marquezine, e atriz declara que Ganhou o dia Bruna repostou trecho do vídeo que Gretchen a elogia

Entre um desfile e outro, Bruna Marquezine aproveita para atualizar suas redes sociais. A atriz está atualmente em Paris, onde acontece uma semanas de moda mais importantes do mundo.

Em um vídeo com Giovanna Ewbank, a atriz se abriu no canal do Youtube sobre vários assuntos. Ao participar de uma gravação também para o canal de Gio, Gretchen fez vários elogios à Bruna.

“Ela é tão pleníssima! Amo a segurança dela, pela idade que ela tem. Tão determinada e segura de si!”, disse a cantora sobre Bruna.

Com tantos compartilhamentos dos elogios, um tweet com o trecho do vídeo foi parar no perfil da global, nessa terça-feira (24). Bruna repostou o trecho e colocou como legenda: “Ganhei meu dia”.