Gretchen Gretchen mostra casa nova em Portugal, construída pelo marido: 'ele é pedreiro, sim!' Rainha do rebolado aproveitou para acabar com os boatos de que estava separada

Com casa em Pernambuco, no Brasil, e em Mônaco, principado da França, Gretchen está construindo uma nova residência, desta vez em Portugal, país do marido, Carlos Marques. A intérprete de Gina de "A dona do pedaço" fez um vídeo em seu canal no Youtube nesta segunda-feira para mostrar um pedacinho do novo lar e contar que a casa foi construída pelo próprio marido.

"Meu marido, além de trabalhar no ramo da construção, também é pedreiro. Nós estamos construindo essa casa (em Portugal). Meu marido, por ser do ramo da construção e saber fazer tudo, por ele ser pedreiro. Porque meu marido é pedreiro, sim! E ele entende tudo de obra", disse ela em um vídeo em que aparece inicialmente na cozinha, debulhando feijão.

A eterna Rainha do rebolado fez um breve tour pela casa e aproveitou para acabar com os boatos de que estava separada. Por conta dos shows e das gravações da novela, Gretchen passou três meses longe do marido viajando, o que levantou alguns rumores de que o casamento havia chegado ao fim.

"Nós dois entramos num acordo: que ele ficaria cuidado da obra da casa até dezembro, e eu ficaria viajando a trabalho. Então, para os fofoqueiros de plantão e os haters: estou casada. É muito chato esses comentários de que eu estou separada. Ah, me poupe. Estou velha para essas coisas. Estou com 60 anos para ficar ouvindo esses tipinhos de comentários. Gente, vamos ser realista: a pessoa com 60 anos, ela quer acalmar, aquietar o facho, não quer estar de tererê por aí. Já passei dessa fase...", disse ela, que aproveitou para mostrar o marido na casa nova deles.