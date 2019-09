REAJUSTE Greve nos Correios: trabalhadores paralisam em luta pelos direitos Grupo amanheceu acampado em frente à agência no Centro

Grupo de trabalhadores montou acampamento em frente à unidade dos Correios da Barão do Rio Branco e espera reforço de trabalhadores Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/Campo Grande News

Os trabalhadores dos Correios de todo o país entraram em greve na noite de ontem (10). Em Campo Grande um grupo de servidores montou acampamento em frente a agência na Rua Barão do Rio Branco, e lá permanecem nesta manhã (11). Cerca de 600 pessoas trabalham nos Correios da Capital, não sabe-se todas irão aderir à greve nacional.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correis e Telégrafos de Mato Grosso do Sul (Sintect-MS), Elaine Oliveira, disse que todas as decisões serão tomadas hoje.

A paralisação é buscando o direito do reajuste salarial pela inflação, de 3,43%, a estatal Federal reajustou apenas 0,8%, a categoria pede ainda a manutenção das férias em 70% e vales alimentação e refeição, além de benefícios de plano de saúde.

A classe se posiciona contra a privatização dos Correios, modelo de ação apresentado pelo presidente da república Jair Bolsonaro (PSL).