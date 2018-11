Luta indígena Grupo Brô Mcs fala de luta indígena ao receber Prêmio Marçal de Souza Tupã’Y

Agraciado com o prêmio Marçal de Souza Tupã’Y, concedido pelo Poder Legislativo Douradense, o grupo de rap indígena Brô Mcs, formado pelos cantores Bruno Veron, Clemersom Batista, Kelvin Peixoto e Charlie Peixoto, recebeu a honraria durante sessão solene realizada na segunda-feira (26), na Câmara de Dourados.

O grupo Brô Mcs, da reserva indígena de Dourados, foi escolhido pelo protagonismo, pela influência positiva como referência para os jovens indígenas e pela expressão intercultural que ultrapassa fronteiras, através de comissão formada por representantes de entidades destacadas na luta pelos direitos e contra a opressão do índio e por profissionais da imprensa local.

Após uma apresentação no plenário da Casa, o integrante Bruno Veron agradeceu aos vereadores pelo reconhecimento, mas lembrou que ainda é preciso lutar pelos direitos dos povos indígenas. “Esse prêmio não é apenas do grupo, mas dos povos indígena do Brasil que estão na resistência, na luta. Aonde o indígena não tiver voz estaremos aqui para isso”, afirmou.

Prêmio

O prêmio, de acordo com o Decreto Legislativo nº 058/1994, que o instituiu, é destinado à pessoa que tenha se destacado na produção jornalística, artística, literária ou científica com temas voltados à problemática indígena.